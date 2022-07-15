Гороскоп на последний месяц лета сулит множество важных изменений в жизни всех представителей зодиакального созвездия. Для некоторых изменения принесут дополнительные хлопоты, а для других – откроют путь, к счастью, и удачи. Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых август станет временем хлопот и неприятностей. Об этом сообщает Joy-Pup. Овен В конце лета вам придется столкнуться с некоторыми проблемами и принять важное решение по поводу отношений с другими людьми. Придется разорвать токсическую дружбу или безответную любовь. Они тянут вас вниз и не дают двигаться дальше. Рак Остерегайтесь в августе сплетен и интриг. В вашем окружении есть завистники, держитесь от них подальше. Сохраняйте положительное отношение к будущему и не допускайте появления негативных мнений. Весы У вас очень сильный темперамент и иногда это вредит вашему общению с близкими людьми. Возможны ссоры и обиды со стороны любящих вас людей. Научитесь успокаиваться и обдумывать свои слова перед тем, как сказать родному человеку. Стрелец Ваши мысли и действия в августе получат сильный толчок для переоценки ценностей. Постарайтесь не тратить энергию на то, чем вы воспользоваться не будете. А еще астрологи рекомендуют прекращать искать отговорки, чтобы не заводить серьезные отношения и семью. Это позволит изменить тип людей, с которыми вы встречаетесь. Кстати, раньше мы писали о том, для кого из знаков Зодиака август станет месяцем побед. А еще рассказывали о том, кому из знаков Зодиака звезды обещают сложный период до осени.