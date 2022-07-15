Кабинет министров внес изменения в схему должностных окладов в должностях государственной службы. Постановление вступает в силу дня опубликования и применяется с 1 июля 2022 года, когда в Украине увеличился размер прожиточного минимума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 июля 2022 г. №788. Постановлением увеличен должностной оклад специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, с 5100 до 5300 гривен. Кроме того, должностной оклад специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах городов областного значения возрастает с 4 962 до 5 200 гривен. Также должностной оклад ведущего специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах городов областного значения растет с 5 100 до 5 300 гривен. Напомним, с 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – с 2 481 гривны до 2 600 гривен. Это предусмотрено законом о государственном бюджете. Согласно законодательству, должностной оклад госслужащих не может быть меньше двух размеров прожиточных минимумов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.