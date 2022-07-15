Германия не будет смягчать санкции в отношении России, введенные из-за войны войны против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt. По словам министра, подобный шаг не позволил бы обеспечить поставки российского газа в страну, но Германию "шантажировали бы вдвойне". Глава МИД Германии также заверила, что Берлин продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока Украина в этом нуждается. "И именно поэтому мы сохраним эти санкции, и в то же время будем следить за тем, чтобы у нас не было раскола в обществе", — подчеркнула Бербок. В июне Россия значительно снизила поставки газа в Германию из-за "Северного потока-1". В "Газпроме" объяснили, что причиной послужили технические неполадки, а именно проблемы с турбиной, производителем которой является компания Siemens. Из-за этого в Германии возник энергетический кризис, а власти активировали режим тревоги. Жителей предупредили о том, что цены на газ могут вырасти. Позже стало известно, что ремонтом турбины занимается Канада, но возвращение ее противоречит санкциям против РФ. Недавно в правительстве Канады заявили, что после обсуждений турбину все же решили вернуть в качестве санкционного исключения. После информации о возможном возвращении детали "Газпрома" Украина призвала Канаду не нарушать ранее введенные санкции.