Канада расширила санкции против России. В перечень добавились металлургия, машиностроение и транспорт. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады. Под санкции попали черная металлургия, производство готовых метизов, компьютеров, электроники, оптики, электрического оборудования и транспортных средств, а также наземный транспорт, трубопроводы. Канада также запретила предоставление ряда промышленных услуг нефтегазовому, химическому и машиностроительному секторам промышленности России. Ранее Канада ввела санкции в отношении 30 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе против Роскомнадзора. Также Оттава внесла в санкционный список Патриарха Кирилла. РБК-Украина писала о том, что Канада также запретила импорт золота из России, закрыв изделиям доступ на официальные международные рынки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.