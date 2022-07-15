Российские оккупанты превратили порт временно захваченного Мариуполя в свой военно-транспортный хаб. На это указывает, что враг "восстановил" железнодорожное сообщение и организовал грузовое движение под прикрытием пассажирского поезда Мариуполь — Волноваха. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Жителей припортовых районов он призвал эвакуироваться. "Учитывая дальнобойность украинской артиллерии, в том числе систем HIMARS, предлагаем мариупольцам Приморского района в случае захода танкера в акваторию порта выбрать более безопасное место жительства и максимально воздерживаться от путешествий поездом прикрытия", — пояснил чиновник. Он также показал, как выглядит судоходство в акватории Мариуполя и российского Ростова-на-Дону по данным marinetraffic. На опубликованной карте можно увидеть одно грузовое судно в порту без идентификации, которое там пришвартовано более месяца. "На данный момент мы можем подтвердить, что из акватории порта вышли три судна в сторону Ростова с грузом металлопроката, и отсутствие ни одного захода в порт загруженного судна. А также четыре грузовых судна и один танкер, выходящие из акватории Ростова и двигающиеся в сторону Мариуполя ", – отметил Андрющенко. Советник мэра добавил: с учетом заявлений гауляйтеров города и в целом Донецкой области можно предположить, что именно эти суда двигаются в порт Мариуполя с грузом военного назначения и топливом для наполнения хранилища в порту. Как сообщалось, находящийся под контролем российских боевиков Мариуполь зимой может остаться без отопления. оккупанты заявили, что оборудуют на улице палатки для обогрева. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.