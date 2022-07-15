Российские оккупанты, вероятно, после "оперативной паузы" начнут масштабное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. Однако нет признаков того, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). Аналитики сообщают, что оккупанты начали наступать в 8 км от Северска на Верхнекаменское. В Генштабе ранее заявляли, что атаки противника в этом районе отражены. В то же время, российские наемники писали, что якобы установили "оперативный контроль" в Северске. Институт изучения войны не смог самостоятельно проверить утверждение РФ. Кроме того, украинская армия дала огневый ответ российским военным, которые штурмовали населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города. Армия РФ возобновила наступательные операции северо-восточнее Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе, объясняют эксперты. Вместе с тем украинские силы остановили продвижение россиян в Каменце, примерно в 6 км северо-восточнее Авдеевки, после того, как ранее в тот же день российские войска якобы частично добились успеха в этом районе. Напомним, регулярные обстрелы критических районов на востоке Украины аналитики ISW объясняют тем, что оккупанты пытаются создать условия для будущих наземных наступательных действий, а также производят ограниченные атаки. В течение нескольких дней благодаря слаженной работе ВСУ попытки оккупантов продвинуться вперед по всем направлениям были провалены. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.