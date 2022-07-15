В большинстве областей Украины сегодня, 15 июля, ожидаются дожди с грозами, местами шквалы. При этом столбики термометров в среднем покажут до +28 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в западных, северных и центральных областях пройдут дожди. В некоторых районах порывы ветра будут достигать 20 м/с. На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+15, днем +22+24 градуса; на западе ночью +13+17 градусов, а днем +21+25; в восточных областях ночью +11+14, днем +27+29 градусов; на юге страны ночью +15+18 градусов, а днем +29+32; в центральных областях ночью +13+16, днем +26+28 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице прогнозируется дождь, местами гроза. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14+16 градусов, ночью +21+23. Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, каким летом в этом году следует ждать украинцам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.