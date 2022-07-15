Руководители российского министерства финансов, участвующие во встрече стран G20, разделяют ответственность за последствия войны и усиление мирового кризиса. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Выступая на открытии встречи министров финансов и центральных банков G20 на индонезийском острове Бали, Еллен поздравила министра финансов Украины Сергея Марченко и возложила ответственность за негативные последствия войны исключительно на Россию. Она отметила, что участвовавшие во встрече российские официальные лица "усиливают ужасные последствия этой войны своей постоянной поддержкой путинского режима". Заместитель министра финансов России Тимур Максимов находится сейчас на Бали, а министр финансов РФ Антон Силуанов, как и глава украинского Минфина, принимает участие в совещании по виртуальному формату, сообщил источник, хорошо знакомый с ситуацией. В четверг днем, общаясь с журналистами на Бали, Джанет Йеллен заявила, что российским официальным лицам нет места на встрече "Большой двадцатки". Напомним, в Минфине США заявили, что мировая цена на нефть может вырасти на 40% до примерно 140 долларов за баррель, если не будет принято предложенное потолок цен на российскую нефть, что не позволяет производить поставки ниже этой цены, Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.