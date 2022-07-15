Погода в Украине в пятницу, 15 июля, ожидается с обильными осадками на большей части территории страны, а столбики термометров продолжат подниматься, конституируя окончание этого "осеннего" периода в середине лета. Какая погода ожидает украинцев в последние дни недели – читайте в материале ниже. В связи с опасными метеорологическими явлениями из-за грозовых дождей 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей страны был объявлен I уровень опасности ("желтый"). При этом значительных порывов не ожидается – ветер стихнет, и сила составит около 7-12 метров в секунду, сообщается в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра. В среднем температура воздуха в дневное время составит около +26…+32 градуса (самое жаркое — в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях), в то время как в северных и большинстве западных областей будет немного "свежее" — ожидается + 21…+26 градусов. В столице 15 июля ожидается днем кратковременный дождь с грозой, столбики термометров в Киеве и области покажут около +21…+23 градуса.

Карта погоды в Украине 15 июля (фото: meteo.gov.ua) Что будет с погодой на выходных В субботу, 16 июля , синоптическая картина в целом сохранится такой же, разве что ореол осадков будет уже "зеркальным". Да, дожди с грозами ожидаются только в восточных и некоторых южных областях. А на остальной части территории Украины будет сухо.

Карта погоды в Украине 16 июля (фото: meteo.gov.ua) В воскресенье, 17 июля , столбики термометров на один-два градуса опустятся, а осадки охватят северные, восточные и ряд южных областей — фактически будет дождь только на Левобережье.

Карта погоды в Украине 17 июля (фото: meteo.gov.ua) Напомним, ранее синоптики представили обновленный прогноз погоды на июль. Добавим также, что перед этим мы писали, какая погода будет в ближайшую неделю в Украине.