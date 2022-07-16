16 июля православные вспоминают святых Мокия и Марка, пострадавших во имя Иисуса Христа в IV веке. В этот день наши предки начинали собирать семена мака. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в нашем материале Styler. Наши предки по традиции начинали с похода в церковь, где молились святым Мокию и Марку – мученикам, пострадавшим за свою веру во времена правления императора Максимиана. Мокий и Марк повторили судьбу многих христиан. За веру они были схвачены и представлены перед судом. Их заставляли предать Всевышнего и поклониться языческим идолам. Они не пожелали подчиниться приказу, поэтому святых сначала предали пыткам, а затем казнили из-за обезглавления. С этого дня люди готовились к празднованию Спаса. Коробочки с семенами мака аккуратно срезали и оставляли на солнце сушиться, чтобы потом вплести их в букет. Освященный мак считается сильным оберегом от злых духов. Прадеды в Маков день еще формировали сенные копны, последний из которых обязательно разбрасывали. Во время дождя могли вывести на луг детей, умолявших дождь закончиться, ведь сену нужно хорошо просохнуть. Народные приметы этого дня Перед непогодой собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю. Комары летают роем – к хорошей погоде. Паук выходит из гнезда и ткнет новую длинную паутину – к хорошей погоде. Что нельзя делать в этот день В этот день нельзя злиться и прибегать к унынию, жалеть себя и плакать. Не стоит 16 июля заниматься домашним хозяйством. Это разрешалось только нищим и вдовам. Нельзя пить алкоголь. Нельзя есть мясо и молочные продукты. Лучше не планировать путешествия В этот день отмечают этот день День ангела празднуют Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома. Раньше мы писали, за что нужно молиться каждый день в июле 2022 года. Также мы сообщали, какая погода будет в июле 2022 года в Украине.