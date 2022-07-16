Сахар в июне был одним из лидеров удорожания среди продуктов питания. Стабилизацию цен в Украине можно ожидать только осенью. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). По ее словам, на рост цен на сахар в июне 2022 года влияет ряд факторов: Повышенный спрос со стороны потребителей из-за сезона консервирования фруктов; Рост стоимости энергоносителей, горючего, значительный рост стоимости доставки; Конец сезона, когда традиционно немного растут цены. Как отметила Литвин, в сентябре уже начнется сбор урожая сахарной свеклы нового сезона и соответственно новый сезон сахароварения. "Если погодные условия позволят получить хорошую урожайность, потому что засеяли достаточное количество площадей, то будет произведено достаточное количество сахара и цена стабилизируется. Однако инфляционные процессы, которые могут наблюдаться в Украине, могут дополнительно отразиться на дальнейшем ценообразовании", — спрогнозировала аналитик. Напомним, по данным Госстата, за июнь 2022 года больше всего подорожали овощи (на 20-40%), гречка (17,3%), яйца (17,1%), сахар (11,8%). Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.