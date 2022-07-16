Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман договорились оказать помощь Украине с экспортом зерна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPA. "Лидеры стран подтвердили свою приверженность оказанию помощи украинскому народу и обеспечению беспрепятственного экспорта зерна для смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, угрожающего ряду ближневосточных и африканских государств", — отмечается в совместном заявлении. Саудовская Аравия также решила открыть воздушное пространство для всех гражданских самолетов, летящих в Израиль и из него. Ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна. Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры внушают оптимизм. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.