Госдепартамент США одобрил продажу военного оборудования и запчастей для техники Тайваня на сумму около 108 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Тайвань намерена приобрести в США Запасные и ремонтные части для танков и боевых машин, а также хочет получить техническую поддержку правительства США и подрядчиков. "Предлагаемая продажа будет поддерживать транспортные средства, стрелковое оружие, Системы вооружения и предметы материально-технического обеспечения в боевой готовности", — говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона. По информации Министерства обороны Тайваня, соглашение на покупку военного оборудования должно вступить в силу в течение месяца. Напомним, в прошлом месяце министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость. США, в свою очередь, готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, что США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.