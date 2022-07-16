В Украине сегодня, 16 июля, прогнозируют температурный контраст от +9 ночью до +32 градусов днем. Дожди охватят восточные, южные и местные центральные области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, в стране ожидается переменная облачность. В северных, западных, Винницких и Черкасских областях без осадков. На остальной территории местами кратковременный дождь и гроза. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +10+14, днем +22+25 градусов; на западе ночью +9+13 градусов, а днем +21+27; в восточных областях ночью +16+18, днем +27+30 градусов; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +28+32; в центральных областях ночью +11+16, днем +23+28 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12+14, днем +23+25 градусов. Напомним, ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на вторую половину июля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.