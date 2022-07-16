Удары украинской армии с применением ракетных систем HIMARS, вероятно, позволили убить или ранить четырех заместителей командира 106-й воздушно-десантной дивизии армии РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Российские новостные агентства сообщили о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина, что, видимо, подтверждает сообщение ВСУ о том, что удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили значительную часть командиров. дивизии. Украинский центр стратегических коммуникаций заявил 12 июля, что один неназванный заместитель командира 106-й воздушно-десантной дивизии находится в критическом состоянии. Ранее в Пентагоне заявили, что американские ракетные системы M142 HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине. Также, РБК-Украина писало, что еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Между тем, США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.