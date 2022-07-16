Ночью 16 июля русские войска нанесли удар по Николаеву. Очевидцы сообщают как минимум о четырех громких взрывах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N. В Николаевской области, как и в большинстве регионов Украины, объявлена воздушная тревога. Напомним, РБК-Украина писала о том, что утром в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По словам главы Николаевской ОВВА Виталия Кима, российская авиация выпустила по городу минимум десять ракет. Некоторые из ракет попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.