В Одессе во время воздушной тревоги раздался громкий взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Очевидцы отмечают, что над городом поднимается дым, виден большой пожар. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, на месте происшествия работают спасатели. По информации ОК "Юг", ракета попала в гражданский объект. О пострадавших пока не сообщается. Обновлено 7:39 По информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, утром крылатая ракета, предварительно Х-101, попала в состав производственно-торговой компании, вспыхнул пожар на площади в 1000 квадратных метров. На месте работают спасатели. Напомним, РБК-Украина писала о том, что утром в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По словам главы Николаевской ОВВА Виталия Кима, российская авиация выпустила по городу минимум десять ракет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.