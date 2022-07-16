Россия ведет войну против всего цивилизованного мира. В Украину должна быть поставлена боевая авиация, системы противоракетной обороны, а также предоставлена любая другая военная поддержка.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат правящей чешской партии STAN, член комитета по вопросам европейской интеграции и политики безопасности Мартин Экснер.

«С болью и сопереживанием я слежу за героической борьбой и ужасающими испытаниями украинского народа. Это не война лишь против Украины, это война против системы цивилизованного мира, против европейских ценностей и также против всех стран Восточного блока», — заявил политик.

«Следовательно я поддерживаю поставки в Украину всех видов вооружений из демократических стран, включая боевые самолеты и системы ПРО, а также любую другую военную поддержку», — подытожил Мартин Экснер.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что одним из ключевых вызовов для Украины сегодня представляют российские крылатые ракеты, которые оперируют на сверхмалых высотах и не видны украинской системной ПВО. Руководитель ЦОР призвал страны Запада передать Украине самолеты типа F-15e, F-16 или другие западные перехватчики для эффективного противодействия ударам крылатыми ракетами ВС РФ.

В свою очередь, в парламенте Великобритании депутаты как от Консервативной так и от Лейбористской партии выступили с заявлениями в поддержку передачи Украине американских самолетов типа F-15e, F-16 и других западных перехватчиков, необходимых для противодействия крылатым ракетам РФ.

С заявлением о необходимости предоставления Украине западной авиации для противодействия российским крылатым ракетам выступили также в Европейском парламенте. Экс-командующий Силами Обороны Эстонии генерал-лейтенант Риго Террас заявил, что Украине нужна авиация с возможностями противодействия применению Вооруженными Силами России управляемых крылатых ракет.