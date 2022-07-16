Российские войска выходят из оперативной паузы. Оккупанты 15 июля провели несколько наступлений к северо-западу от Славянска, юго-восточнее Северского, вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, а также к юго-востоку от Бахмута. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Эти локальные операции могут свидетельствовать о попытках российских войск возобновить свои наступательные действия в Донбассе. Атаки по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом. Если Оперативная пауза действительно закончилась, войска РФ, скорее всего, продолжат наступление в ближайшие 72 часа. Также оккупанты могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции. Десятидневной оперативной паузы недостаточно, чтобы полностью восстановить российские силы для крупномасштабных наступательных операций. Ранее в Пентагоне заявили, что американские ракетные системы M142 HIMARS оказывают существенное влияние на войну в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.