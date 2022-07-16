оккупанты утром 16 июля обстреляли Никопольский район, намеренно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Зафиксированы прилеты 15 ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВА Валентина Резниченко. В результате обстрела повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена, сейчас она находится в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей. В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В шестерне есть поврежденное жилье, произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших. Ранее сообщалось, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь мира в Краматорске. Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, ранены. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.