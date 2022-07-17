Европейский союз ответит на угрозы России действенными и мирными методами – экономическими санкциями и наращиванием помощи Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по международным вопросам Жозеп Боррель в своем блоге, сообщать РБК-Украина. "Перед фактом вторжения РФ в Украину мы перешли от дебатов к конкретным действиям и показали: когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим вступать в войну с Россией, экономические санкции и поддержка для Украины остаются основой нашего ответа", — заявил Боррель . По его словам, экономическая взаимозависимость не дает автоматическую гарантию мирных международных отношений. Поэтому в новых условиях объединенная Европа должна стать реальной глобальной силой. Напомним, интеграция Украины в энергосистему ЕС создает новые возможности для инвестиций. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.