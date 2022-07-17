В Испании и на юго-западе Франции возникли обширные лесные пожары. Только в департаменте Жиронда эвакуировано около 14 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Во Франции для тушения лесных пожаров привлекли 1200 пожарных. Во французском регионе Жиронда загорелось более 10 тысяч гектаров леса, прирост охваченных пламенем площадей в сутки составил около 3 тысяч гектар. В Испании по данным Института здоровья, продолжавшаяся почти неделю жара привела к 360 смертельным исходам. Более 3000 человек были эвакуированы из домов из-за сильного лесного пожара недалеко от Михаса в провинции Малага, людей временно поселили в спорткомплексе. В Европе в общей сложности почти 40 тысяч гектаров были опустошены лесными пожарами с начала года до середины июня, что более чем в три раза превышает площадь, пострадавшую от пожаров за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Института охраны природы. По прогнозам, за июль этот показатель увеличится еще как минимум на 30 тысяч гектаров. Ранее сообщалось, что в курортных районах Турции снова вспыхнули масштабные лесные пожары. Спасателям удалось частично остановить распространение огня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.