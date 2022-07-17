Иран ввел санкции в отношении 61 американца, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, за поддержку иранской диссидентской группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Среди других лиц, занесенных в черный список Министерством иностранных дел Ирана за поддержку диссидентской группировки, — личный адвокат бывшего президента Дональда Трампа от республиканцев Руди Джулиани и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Санкции, введенные против десятков американцев, позволили бы иранским властям конфисковать любые активы, которыми они владеют в Иране. Шаги, о которых было объявлено, когда президент США Джо Байден завершил свою поездку на Ближний Восток, кажутся в значительной степени символическими, учитывая вероятное отсутствие таких активов. Введение санкций связывается с провалом переговоров США и Ирана о возрождении ядерного пакта 2015 года. Напомним, недавно в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины. Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.