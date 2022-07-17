В июне в Украине начали дорожать яйца. В последующие месяцы цены будут только расти из-за увеличения стоимости энергоносителей, а соответственно, себестоимости производства и доставки. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Как отметила аналитик, для украинского рынка яиц характерна ярко выраженная сезонность, когда весной цены на яйца снижаются, а где-то с середины лета начинают постепенно расти. Это происходит из-за значительной доли производства яиц в хозяйствах населения, где яйценоскость птицы зависит от погодных условий, а точнее температурных режимов. При промышленном производстве такой четкой зависимости нет. Однако в этом году процесс роста цен наблюдается немного раньше из-за значительного роста стоимости энергоносителей, горючего, а соответственно, и себестоимости производства и доставки, рассказала Литвин. "К сожалению, в последующие месяцы цена на яйца продолжит расти с максимальным ценовым пиком на новогодние праздники", – спрогнозировала аналитик. Напомним, по данным Госстата, за июнь 2022 года больше всего подорожали овощи (на 20-40%), гречка (17,3%), яйца (17,1%), сахар (11,8%). Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.