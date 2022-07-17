17 июля верующие чтят память святого Андрея Критского. Что можно и нельзя делать в этот день – читайте ниже в нашем материале Styler. Святой Андрей считается покровителем всех страждущих. По значимости он не уступает Николаю Чудотворцу. Именины празднуют несколько раз в году, но 17 июля считается особым днем. В этот церковный праздник принято молиться святому. Обращение к нему поможет стать счастливым и изменить жизнь к лучшему. Наши предки верили, что 17 июля можно приворожить суженого . Для этого девушки собирались и устраивали всякие любовные ритуалы. День Андрея принято проводить со второй половинкой. Ругаться нельзя, в противном случае святой разведет пару навсегда, раз им так плохо вместе. Самыми удачливыми считаются Андреи, которые в этот день празднуют именины. Они могут загадать заветное желание и попросить помощи у преподобного. Народные приметы Какая погода на Андрея Налива, такова будет и на Калинника (11 августа). Если деревья начинают желтеть, то осень будет ранней. Облака сбиваются в кучу – до погожих дней. Непрестанно раздаются грохот грома – до града. Если идет дождь, и куры от него прячутся, такая погода задержится надолго. Что нельзя делать сегодня? Нельзя ревновать и допускать плохие мысли. Нельзя ругаться с близкими и родными. Нельзя заниматься ремонтом дома. Нельзя тратить деньги на то, что не планировали. 17 июля, именины отмечают владельцы таких имен : Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Теодор, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Марфа, Ольга, Татьяна. Раньше мы писали, за что нужно молиться каждый день в июле 2022 года. Также мы сообщали, какая погода будет в июле 2022 года в Украине.