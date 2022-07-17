Российские власти на оккупированных территориях, вероятно, считают, что растущая активность украинских партизан ставит под угрозу и усложняет усилия по установлению согласованного с Москвой контроля, поэтому усиливают оккупационные режимы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. 16 июля российские власти в Мелитополе значительно увеличили российское военное присутствие в городе и установили блокпосты для задержания и осмотра мирных жителей. Администрация Херсонской области также предупредила, что российские оккупационные власти в Каховском районе издали приказ об усилении режима доступа к коммунальным предприятиям, что позволит российским солдатам задерживать всех желающих на 72 часа. Напомним, что 12 июля в поселке Мирное Мелитопольского района горела захваченная оккупантами база воинской части МЧС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.