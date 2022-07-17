Удары ВСУ с использованием HIMARS по российским складам боеприпасов, тыловым подразделениям и пунктам управления снижают возможности российской артиллерии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Украинские операторы использовали HIMARS для поражения складов боеприпасов, что усугубило способность российских войск выдерживать большие объемы артиллерийского огня вдоль линии фронта. Приблизительно с 10 июля количество обнаруженных тепловых аномалий на востоке Украины по данным дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) значительно уменьшилось. Интенсивность артиллерийских обстрелов российской артиллерии в направлении Славянск-Бахмут в ближайшие дни должна прояснить, в какой мере снижение интенсивности артударов было вызвано оперативной паузой и в какой – результатом украинских атак. Напомним, еще в конце июня в Украину прибыли реактивные системы залпового огня HIMARS. Между тем, США пообещали Киеву передать новейшие ПВО и еще больше HIMARS. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.