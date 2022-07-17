В Николаеве ночью 17 июля во время воздушной тревоги прогремели 10 сильных взрывов. Сообщается о возникновении нескольких пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. Александр Сенкевич призвал соблюдать правила безопасности и в случае объявления воздушной тревоги пройти в укрытие. Напомним, вчера утром оккупанты выпустили по Николаеву минимум десять ракет. Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.