Погода в Украине дождь почти во всех областях страны. В воскресенье синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Жарким воздух будет только на Юге и Востоке. В среднем температура воздуха будет +27…+28 градусов. В Луганске и Запорожье столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов. В других областях ожидаются грозы и дожди. Ветер прогнозируют северо-западный – 7 – 12 метров в секунду. На Западе Украины будет прохладно – +18…+20 градусов. В Хмельницком будет еще холоднее – +17 градусов. В Закарпатье воздух прогреется больше до +25…+27 градусов. На Севере температура воздуха будет +19…+21 градус. В Киеве будет дождь и днем, и ночью. Температура воздуха будет +19…+21 градусов. Дожди синоптики не прогнозируют в таких городах: в Ужгороде; Львов; Тернополь; Ивано-Франковск; Хмельницком; Черновцы; Одессе; Симферополь.

Прогноз погоды на 17 июля. Ранее мы сообщали, что синоптики обновили прогноз погоды до конца июля. Также мы писали, какая погода будет в ближайшие недели в Украине.