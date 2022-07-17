В Украине сегодня, 17 июля, ожидаются кратковременные дожди по всей территории. Местами гроза и холод днем до +18. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня кратковременные дожди ожидаются по всей территории страны, местами грозы. Ночью в юго-восточной части, днем в большинстве западных областей без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять : в северных областях ночью +11+14, днем +18+22 градуса; на западе ночью +9+14 градусов, а днем +17+27; в восточных областях ночью +13+17, днем +25+30 градусов; на юге страны ночью +15+19 градусов, а днем +26+29; в центральных областях ночью +11+15, днем +20+24 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +12+14, а днем +19+21. Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какое лето этого года следует ожидать украинцам.