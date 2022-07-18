Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы снова требовал от Москвы заключения с Украиной соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия". При этом глава МИД РФ заявил, что канцлер делает это "бесполезно", поскольку такой документ уже существовал, но его "убили" Берлин и Париж. Документом о "гарантиях" Лавров назвал минские соглашения. "Немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с "ДНР" и "ЛНР" невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута", — заявил он. Лавров впервые публично заявил о якобы призывах Шольца относительно гарантий безопасности после провала переговоров и эскалации ситуации на фронтах. В июле Шольц заявил, что Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. В настоящее время их детали обсуждаются в рамках G7. Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже в условиях, когда страна не является членом НАТО. Как заявляли в Офисе президента, документ о гарантиях безопасности для Украины может появиться уже в течение июля.