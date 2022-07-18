Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, что Пекин не будет пассивно наблюдать за эскалацией войны в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая. Ван И отметил, что кризис вокруг Украины оказал серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир. Он подчеркнул, что Китай не входит в страны, вовлеченные в ситуацию с Украиной, однако не намерен "сидеть сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь". По словам министра, стороны конфликта должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения крепкого мира и безопасности. Он снова призвал стороны к переговорам. Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией. Ранее лидеры стран G7 призвали Китай оказать давление на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.