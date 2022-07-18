Российские оккупанты ночью 18 июля выпустили из РСЗО более 60 снарядов по жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram. Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице. В результате обстрела разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, Промышленное и энергетическое предприятия, порт. На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают сети и выясняют масштабы разрушений, сообщил Резниченко. На прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами. 16 июля враг выпустил по Никополю 53 ракеты, погибли и ранены. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.