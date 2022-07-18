Германия не пойдет на снятие санкций при завершении войны в Украине на условиях, навязанных Россией. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью канцлера Германии Олафа Шольца в издании FAZ Шольц заявил, что власти сначала было известно, что санкции вводятся против России на длительный период. "То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", – написал он. Канцлер Германии назвал этот путь нелегким "даже для столь сильной, процветающей страны" как Германия. По его словам, многие граждане ФРГ сейчас страдают от высоких цен на бензин и на продукты, а также с тревогой ожидают счета за электроэнергию. Канцлер ФРГ призвал к построению более сильного "геополитического" Европейского Союза на фоне войны в Украине. Напомним, Шольц также высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях ЕС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.