Сегодня, 18 июля, в большинстве областей погода будет солнечной, но не очень жаркой. В некоторых регионах Украины ожидается дождь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня в Черниговской, Сумской и некоторых районах Харьковской области пройдут дожди. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Однако жара значительно спадет. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +10+13, днем +21+23 градуса; на западе ночью +10+12 градусов, а днем +22+24; в восточных областях ночью +12+16, днем +22+25 градусов; на юге страны ночью +12+15 градусов, а днем +24+27; в центральных областях ночью +11+13, днем +21+24 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице прогнозируется сухая погода, местами переменная облачность. Ветер северо-западный с порывами 12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +11+13 градусов, а днем +20+23. Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, каким летом в этом году следует ждать украинцам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.