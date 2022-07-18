В Николаеве ночью прогремела серия взрывов. В городе работает сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича. Всего прогремело около десяти взрывов. Жителей просят оставаться в укрытиях. "В Николаеве раздалось около 10 мощных взрывов. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности", — говорится в сообщении. Напомним, утром 15 июля оккупанты выпустили по Николаеву минимум десять ракет. Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. В ГСЧС показали кадры разрушений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.