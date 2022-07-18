Канада отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу "Северный поток". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант", Турбину отправили на самолете, из Германии ее доставят через Хельсинки в Россию еще через пять-семь дней, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. Компрессорная станция "Портовая", для которой назначается турбина, находится у поселка Торфяновка в Ленинградской области примерно в 20 км от границы с Финляндией. Напомним, ранее стало известно, что Канада передаст Германии санкционную турбину для "Северного потока", которая была на ремонте. По словам премьера Джастина Трюдо, это было тяжелое решение. Украинский президент Владимир Зеленский призвал Оттаву пересмотреть его. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.