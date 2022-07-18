Новая волна внутреннего перемещения с востока на запад Украины прогнозируется в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на телемарафоне. По ее словам, Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности. В этой связи жители будут вынуждены ехать и искать убежище на западе Украины. Верещук добавила, что зарегистрировано только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц. На деле же речь идет о почти 7 млн человек, указала она. Напомним, ранее Верещук рассказала, что делать переселенцам, выселяемым из мест временного размещения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.