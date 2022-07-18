Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля расскажет о тройке знаков Зодиака, которые уже сегодня-завтра могут рассчитывать на небывалое финансовое везение. Прогнозом по Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Близнецы У вас появится новый канал заработка. Это обеспечит хорошую финансовую подушку для реализации задуманного. Однако если вы планируете заняться оформлением кредита, то столкнетесь с бюрократией и проверкой всех ваших финансовых каналов. Лучше не на этой неделе. Водолей Представителей Водолея на этой неделе ждет хороший доход. Но желательно не распространять об этом на работе среди сослуживцев. Дома будьте готовы к неожиданному ремонту. Рыбы Для Рыб в бизнесе все будет на высшем уровне. Переговоры будут проходить по вашему сценарию, и вы сможете заключить сделку на ваших условиях с огромной выгодой для вас. Раньше мы писали прогноз на неделю для всех знаков Зодиака в любви, здоровье, финансах. Также астрологи рассказали, каким парам среди знаков Зодиака суждено было навеки быть вместе.