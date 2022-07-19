ВСУ за сутки уничтожили на юге 65 российских кафиров и много военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Отмечается, что вчера украинская авиация работала двумя штурмовиками по составу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снегиревки. "Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Наши авиаторы справились с задачей без потерь", — говорится в сообщении. Всего ракетным огнем и артиллерией ВСУ уничтожено 65 кафиров, комплексная аппаратная связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные удары по скоплению вооружения, вражеской техники и составу боеприпасов в районе Райской Новокаховской общины, а также по составу боеприпасов в районе Берислава. Объекты были уничтожены. Утраты уточняются. Напомним, украинские бойцы нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре состава боеприпасов на юге. Кроме этого, оккупанты в Херсонской области размещаются ближе к гражданским, ведь боятся ударов украинских военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.