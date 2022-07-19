Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Беларуси с C в RD (ограниченный дефолт). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fitch. Отмечается, что после окончания 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 по выплате купона по еврооблигациям 2027 Fitch снизил рейтинг Беларуси до "ограниченного дефолта" с С. Как сообщается, 29 июня Министерство финансов, Совет министров и Национальный банк Беларуси совместно объявили, что платежи в долларах США по еврооблигациям будут перечислены в белорусских рублях на счет в "АСБ Беларусбанк", доступ к которому будет иметь платежный агент. Платеж в национальной валюте противоречит документации облигаций, не позволяющей производить расчеты в альтернативных валютах. Следовательно, отмечается, что платеж не был произведен по начальным условиям и не произведен до конца льготного периода. Снижение касается только долгосрочных внешних долговых обязательств. Долгосрочный рейтинг Беларуси в местной валюте остается на уровне ССС, поскольку правительство продолжало обслуживать долг в местной валюте и в агентстве не считают, что риск дефолта по этому долгу существенно изменился с предварительного пересмотра 7 июля 2022 года. Напомним, в конце июня Россия очутилась в состоянии дефолта. Формально дефолт России наступил 26 июня, когда истек 30-дневный льготный период выплаты 100 млн долларов процентов по евробондам. До этого Россия вовсю пыталась проводить платежи по облигациям на сумму 40 млрд долларов с момента своего вторжения в Украину 24 февраля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.