Продовольствие украинского производства может помочь избежать голода в ряде регионов мира, однако нет смелых политических решений. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, мир еще может "избежать крушений", если начнет действовать сейчас и совместно. "Это означает немедленную реинтеграцию производства пищевых продуктов Украины, а также продовольствия и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли", — указал генсек ООН. Нужны "смелые и скоординированные политические меры", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Напомним, 13 июля в Турции прошли переговоры по вопросу возобновления экспорта зерна из Украины. Позже глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Украина, Турция, ООН и Россия договорились о создании координационного центра по возобновлению экспорта украинского зерна. Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина планирует обсудить с ООН детали создания "зернового коридора" в ближайшие дни. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.