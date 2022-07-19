Во время войны страховщики по действующим договорам добровольного медицинского страхования продолжают выполнять обязательства перед клиентами и оказывать помощь в лечении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ. Предоставляются ли услуги добровольного медицинского страхования в зоне активных боевых действий? 1. Страховщики вводят возможности предоставления медицинских консультаций в формате онлайн. Застрахованные лица, находящиеся за границей, могут таким образом получить консультацию врача. 2. В регионах, где страховщик не может организовать или оплатить стоимость оказанной медицинской помощи, застрахованный может самостоятельно обратиться в медицинское учреждение, а затем получить компенсацию израсходованных средств от страховщика. Для этого он должен предоставить подтверждающие документы о направлении на лечение, назначении врача и т.п. и оплату услуг или медикаментов, отметили в пресс-службе. Ранее РБК-Украина сообщало, от чего зависит стоимость полиса страхования имущества и на что обратить внимание при оформлении. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.