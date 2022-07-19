В результате ракетных обстрелов Одесской области пострадали шесть человек, среди них ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", оккупанты запустили семь ракет типа "Калибр" из Черного моря, одну из них сбили силы ПВО. "В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, Дом культуры", — говорится в сообщении. Пожар на площади 300 кв.м оперативно ликвидирован. Привлекались 95 спасателей, 16 единиц техники. Напомним, вечером 18 июля в городе и области сработала воздушная тревога. Местные жители сообщали, что над городом работала ПВО. Утром 16 июля российские войска нанесли по Одессе ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 в направлении Ставрополья. Загорелся склад. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.