Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Hill. По данным издания, 394 депутата проголосовали за принятие резолюции, 18 – против, 19 не голосовали. Отмечается, что все депутаты, проголосовавшие против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, принадлежат к Республиканской партии. Голосование прошло ровно через два месяца после того, как две скандинавские страны подали заявки на вступление в НАТО. Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину, однако встретили сопротивление со стороны Турции, обвинившей их в поддержке группировок, считаемых террористическими. Уже в прошлом месяце в ходе саммита НАТО подписали соглашение о снятии вето Турции в обмен на обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия. Анкара, со своей стороны, заявила, что будет внимательно следить за исполнением соглашения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.