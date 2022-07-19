Во временно оккупированном поселке Боровая в Харьковской области россияне оборудовали морг, куда свозят своих военных. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Боровский поселковый совет. Отмечается, что количество трупов постоянно растет, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях, как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий. "На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных", — говорится в сообщении. Напомним, недавно советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 115 тысяч своих военных с учетом как жертв, так и раненых. При этом, по данным Генштаба, состояние РФ потеряло в войне против Украины около 40 000 военных убитыми. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.