Немецкое правительство должно использовать возможности военно-промышленного комплекса Германии для поставки вооружений Украине и не ограничиваться резервами Бундесвера. Военная помощь Украине от Германии и других европейских государств должна быть увеличена.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат немецкого Бундестага, спикер парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам международной политики Юрген Харт.

«Мое требование к собственному правительству, рассматривать не только то, что может предоставить Бундесвер, как мы сделали в случае с передачей Panzerhaubitze, но изучить, что немецкая промышленность может предоставить Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе. А также, что могут поставить из высокоточного вооружения, произведенного в Германии другие страны Европы, так как оно находится под немецким контролем в случае передачи третьему партнеру», — заявил немецкий политик.

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«Если Германия будет готова и будет хотеть делать больше, то и другие страны интенсифицируются и будут мотивированы. Поэтому, да мы делаем много и в политическом, и в финансовом плане, и в военном плане, но особенно в вопросе вооружений Германия смогла бы сделать больше, возможно, не с резервов Бундесвера, может лишь с части резервов Бундесвера, но рассмотреть что немецкое ВПК и другие партнеры в Европе имеют в запасе», — подытожил спикер парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Харт.

В свою очередь также представитель Германии в Европейском парламенте Виола фон Крамон заявила, что Германия и страны Европейского Союза ведут себя нехотя и сдержанно в вопросе военной помощи Украине. По ее словам, поставки вооружений Украине должны быть увеличены, включая поставки танков, артиллерийских систем и другого тяжелого вооружения.

Ранее в Сенате Соединенных Штатов Америки сенатор-республиканец Дэн Салливан заявил, что страны-члены НАТО, как США и Канады, так и европейские союзники, должны сделать больше для поддержки Украины и укрепления обороноспособности альянса.

Также, в парламенте Канады, консерваторы заявили, что обеспокоены ослаблением поддержки Украины со стороны правительства Джастина Трюдо и призывают увеличить военную и финансовую помощь Украине в противостоянии с РФ.