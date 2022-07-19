Сегодня, 19 июля, в северных и западных областях Украины ожидается дождь с грозами. При этом температура упадет на несколько градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях пройдут дожди, иногда с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью до 10 м/с. На остальной территории будет сухая и солнечная погода. Из-за атмосферного фронта в Украине станет несколько прохладнее. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +10+13, днем +18+22 градуса; на западе ночью +9+13 градусов, а днем +22+24; в восточных областях ночью +11+14, днем +24+27 градусов; на юге страны ночью +13+16 градусов, а днем +24+27; в центральных областях ночью +11+13, днем +21+24 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный, с порывами до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +10+14 градусов, а днем +20+23. Напомним, синоптики предупредили, что на Украину надвигается антициклон Юрген, который принесет жаркую погоду. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.