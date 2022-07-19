Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступят, как ожидается, на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на график работы ГА ООН. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, которое открывает новую годичную сессию Генеральной Ассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. В программах мероприятия указываются не имена докладчиков, а их уровень: глава государства, глава правительства, министр, постоянный представитель при ООН. По мере приближения этой сентябрьской недели, уровень участников, а также время их выступления могут уточняться. В программе на данном этапе не указано, кто из представителей стран выступает лично, а кто по видеосвязи или с помощью специально записанного обращения. Ранее президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине пакета военной помощи в 400 млн долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.