Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, жизнь которых может круто измениться уже завтра. Неожиданная встреча, новая работа, заработок, на который не рассчитывали – это то, к чему вы должны быть готовы. Прогнозом по Styler поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Близнецы Астролог считает, что у вас может появиться новый канал заработка. Это обеспечит хорошую финансовую подушку для реализации задуманного. На этой неделе вы будете полностью заняты материальными вопросами. А вот кредиты лучше не оформлять, можете столкнуться с проблемами и проверками. Дева Девы, которые сейчас находятся в поиске работы, найдут работу в крупной компании. У работающих Дев будет очень много онлайн конференций, поэтому стоит следить за интернет-обеспечением. Продумайте все заранее, чтобы в случае сбоя, вы смогли в кратчайшие сроки решить проблему. Рыбы Представители Рыб могут неожиданно встретить близких друзей, с которыми давно не виделись. В бизнесе все будет на высшем уровне. Переговоры будут проходить по вашему сценарию, и вы сможете заключить сделку на ваших условиях с огромной выгодой для вас. Ранее астролог рассказала в подробном гороскопе на каждый день, что ждет каждого из нас. Также мы писали о самых больших лжецах по знаку Зодиака.